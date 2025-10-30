Ситуація із законопроєктом щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов не настільки радикальна - Бережна

Віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна заявляє, що ситуація довкола законопроєкту про оновлення офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов не настільки радикальна, йдуть консультації.

"Законодавчий процес достатньо складний. Він вимагає врахування інтересів дуже багатьох стейкхолдерів: уряду, народних депутатів, наших міжнародних партнерів. Тому, ситуація не настільки радикальна, як її представили журналісти. Зараз йдуть консультації з приводу того, коли законопроєкт буде включено в порядок денний Верховної Ради, в якій редакції", - сказала вона на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Бережна наголосила, що впевнена в тому, що разом з міжнародними партнерами і депутатами буде знайдено час, щоб схвалити законопроєкт в першому читані.

В свою чергу, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зазначила, що ухвалення даного законопроєкту зніме низку маніпуляцій щодо російської мови в країні, а також відкриє шлях до євроінтеграції.

Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет міністрів схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов", яким пропонується виключити з російську з переліку мов, до яких застосовується режим захисту Європейською хартією.

В Україні Європейська хартія регіональних або міноритарних мов ратифікована законом від 15 травня 2003 року, який набув чинності 10 червня того ж року.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт, який передбачає оновлення переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що 29 жовтня, функціонери чи експерти Ради Європи змушували віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качку та голову Державної служби з етнополітики і свободи совісті Віктора Єленського зняти з розгляду Верховної Ради урядовий законопроєкт №14120 "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської Хартії регіональних або міноритарних мов".