Критично важливе питання, якою мовою молодь грає у відеоігри, - експерти

Фото: https://www.freepik.com/

Експерти з локалізації відеоігор зазначають, що після повномасштабного вторгнення кількість користувачів, які грають у відеоігри українською, зросла, але зараз спостерігається стагнація.

"Відеоігри - це важливо. Вони вже давно перестали бути забавкою, бо завдяки різноманіттю жанрів вони стали потужним інструментом для відпочинку, навчання і саморозвитку. Глобалізація і діджиталізація призвели до того, що діти з наймолодшого віку є активними користувачами компʼютерів, планшетів і різноманітних портативних пристроїв. І те, в якому середовищі вони там проводять час, має велике значення", - сказала експертка з локалізації відеоігор та ігрової термінології, керівниця напряму ґеймлокалізації локалізаційної спілки "ШЛЯКБИТРАФ" Тетяна Чередничок на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Вона наголосила, що зараз критично важливим питанням є те, якою мовою молодь грає у відеоігри.

В свою чергу, менеджер проєктів UnlocTeam Game Localization Тарас Синюк розповів, що згідно даних Платформа цифрової дистрибуції, станом на 2016 рік загальна частка користувачів української мови становила 0,13% від всієї кількості користувачів, а на сьогодні це - 0,68%.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення спостерігався ріст, а зараз знову почалася стагнація.

"Але Україна може цілком займати 1-3% від загальної кількості користувачів по мові", - наголосив Синюк.

Також вони звернули увагу на необхідність напрацювання уніфікованої української термінології для ігор, над чим зараз йде робота у співпраці з Національною комісією зі стандартів державної мови.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин українського контенту", переклад українською популярних ігор.