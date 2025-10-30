Інтерфакс-Україна
Телеком
15:40 30.10.2025

Критично важливе питання, якою мовою молодь грає у відеоігри, - експерти

2 хв читати
Критично важливе питання, якою мовою молодь грає у відеоігри, - експерти
Фото: https://www.freepik.com/

Експерти з локалізації відеоігор зазначають, що після повномасштабного вторгнення кількість користувачів, які грають у відеоігри українською, зросла, але зараз спостерігається стагнація.

"Відеоігри - це важливо. Вони вже давно перестали бути забавкою, бо завдяки різноманіттю жанрів вони стали потужним інструментом для відпочинку, навчання і саморозвитку. Глобалізація і діджиталізація призвели до того, що діти з наймолодшого віку є активними користувачами компʼютерів, планшетів і різноманітних портативних пристроїв. І те, в якому середовищі вони там проводять час, має велике значення", - сказала експертка з локалізації відеоігор та ігрової термінології, керівниця напряму ґеймлокалізації локалізаційної спілки "ШЛЯКБИТРАФ" Тетяна Чередничок на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Вона наголосила, що зараз критично важливим питанням є те, якою мовою молодь грає у відеоігри.

В свою чергу, менеджер проєктів UnlocTeam Game Localization Тарас Синюк розповів, що згідно даних Платформа цифрової дистрибуції, станом на 2016 рік загальна частка користувачів української мови становила 0,13% від всієї кількості користувачів, а на сьогодні це - 0,68%.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення спостерігався ріст, а зараз знову почалася стагнація.

"Але Україна може цілком займати 1-3% від загальної кількості користувачів по мові", - наголосив Синюк.

Також вони звернули увагу на необхідність напрацювання уніфікованої української термінології для ігор, над чим зараз йде робота у співпраці з Національною комісією зі стандартів державної мови.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин українського контенту", переклад українською популярних ігор.

Теги: #відеоігри #мова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 30.10.2025
Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

14:04 30.10.2025
Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Думаю, зараз на телебаченні буде "рік Цимбалюка"

Гендиректор StarLihgtMedia Богуцький: Думаю, зараз на телебаченні буде "рік Цимбалюка"

12:12 30.10.2025
Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

12:08 30.10.2025
Вступ України до ЄС вимагає досконалих перекладів європейських документів українською мовою - Кондратюк

Вступ України до ЄС вимагає досконалих перекладів європейських документів українською мовою - Кондратюк

11:37 30.10.2025
Ситуація із законопроєктом щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов не настільки радикальна - Бережна

Ситуація із законопроєктом щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов не настільки радикальна - Бережна

20:22 17.10.2025
У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

12:07 25.08.2025
Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

Мовний омбудсмен не бачить підстав для надання угорській мові привілеїв серед інших мов нацспільнот або мов ЄС

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

15:46 20.08.2025
Київ має стати зразком для України в дотриманні мовного законодавства - представник мовного омбудсмена

Київ має стати зразком для України в дотриманні мовного законодавства - представник мовного омбудсмена

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

За останні 5-6 років держава повністю перестала боротися з піратством - гендиректор "1+1"

Держспецзв’язку заявили про готовність сприяти слідству щодо посадовців відомства

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Військові ЗСУ зможуть обмінювати е-Бали на роботизовані комплекси на Brave1 Market – перший віце-прем’єр

"Укрпошта" 30 жовтня випустить нову художню поштову марку "Мова"

Штучний інтелект має величезний потенціал саме в промисловості, але й несе певні соціальні ризики - Metinvest Digital

Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

"Vodafone Україна" вшосте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 98% номіналу

Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА