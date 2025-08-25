Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що питання української мови у війську не потрібно форсувати і робити це політичним протистоянням.

"Так, це справді чутливе питання. Але, знаєте, мені здається, воно не настільки складне, як часто намагаються подати. Ми самі його ускладнюємо – емоціями, гучними заголовками, непродуктивними протиставленнями. А насправді відповідь значно простіша, якщо ми подивимось на реальність із повагою й вдячністю. Ще жоден воїн, який сьогодні тримає оборону країни, не сказав, що він боронить "право говорити російською". Вони воюють за Україну, за свободу, за життя своїх побратимів, за майбутнє своїх дітей. Просто багато з них – родом з російськомовного середовища, і це реальність, яку не можна перекреслити", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи варто до завершення війни торкатися питання послуговування частиною військових російською мовою у війську.

Водночас вона наголосила, що відповідно до мовного законодавства, командири й керівний склад зобов’язані використовувати державну мову у службовій комунікації, а також звернула увагу, що в багатьох підрозділах це вже стало нормою – не як формальність, а як частина армійської культури.

"Я переконана: той, хто пройшов війну, хто бачив обличчя ворога і втрати серед своїх, – він чудово розуміє, що російська мова не є "нейтральною". Але це розуміння має визріти природно, зсередини. Ми не можемо і не маємо права нав’язувати це в момент, коли ці люди віддають найдорожче заради країни. Тому моя позиція – не форсувати. Не робити це політичним протистоянням. Замість того – створювати умови, щоби перехід на українську був легким та невимушеним", - додала уповноважена.

Івановська заявила, що після перемоги розмова на цю тему буде продовжена, але вже не з тиском, а з вдячністю й довірою.

На запитання, чи розглядає вона можливість запровадження посади "військового представника" в Секретаріаті мовного омбудсмена, уповноважена зазначила, що це цікава і потенційно продуктивна ідея.

"Особливо в контексті майбутнього, коли ми переходитимемо від війни до відновлення й реінтеграції суспільства. Військові мають величезний авторитет, вони є моральними лідерами, а отже – носіями впливу, зокрема і мовного. Їхній голос важливий у цій розмові. Але водночас маємо бути чесними: на сьогодні немає чіткого механізму, як така посада може функціонувати безпосередньо у війську або на фронті. Але якщо така ініціатива – в якійсь формі – стане реальною, підтриманою на рівні держави, Міністерства оборони, і знайде підтримку в самій військовій спільноті – ми, безумовно, готові до співпраці", - додала вона.