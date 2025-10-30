Вступ України до ЄС вимагає досконалих перекладів європейських документів українською мовою - Кондратюк

Вступ України до Європейського Союзу вимагає досконалих перекладів європейських документів українською мовою, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Ми вступаємо до Європейського Союзу… А це означає, що нам треба буде адаптувати законодавство, будь-які конвенції, ... директиви, закони. А це тисячі й тисячі законодавчих актів, які потрібно буде перекласти досконало українською мовою", - сказала Кондратюк на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

За словами віцеспікерки, нині Україна стикається з серйозними викликами у сфері точності перекладу, зокрема правової термінології. Кондратюк зазначила, що переклади з англійської мови на українську — надто часто недосконалі: "Один і той самий юридичний термін може мати чотири значення".

Вона також додала, що українська мова перенасичена запозиченнями — російськомовними, англомовними, латинськими.

Крім того, Кондратюк звернула увагу на необхідність уніфікації української лексики у військовій сфері та у бізнесі. Вона також підкреслила важливість візуальної ідентичності мови та перехід на українські шрифти.