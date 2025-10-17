Інтерфакс-Україна
Події
20:22 17.10.2025

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

2 хв читати
У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

Служба держбезпеки Латвії розпочала 17 жовтня кримінальний процес щодо жителя країни, який у Швейцарії вчинив вербальний напад на українську родину, повідомляє латвійське видання Delfi.

"Кримінальний процес розпочато після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксовано конкретний інцидент. Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством та погрозами", - йдеться в повідомленні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Латвії та її Службі державної безпеки "за їхню оперативну та принципову реакцію".

"Ми сподіваємося, що правосуддя буде звершено, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців з етнічної ненависті. Така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських суспільствах", - написав він в соцмережі Х.

Раніше у в швейцарських ЗМІ зʼявилася інформація про інцидент за участю української родини у потязі, що прямував до міста Шпіц (Spiez) у кантоні Берн. Згідно з розповсюдженим відео, чоловік, що розмовляв російською, почув, як родина спілкувалася українською мовою, і почав словесну агресію. Він погрожував фізичною розправою, викрикував образи та закликав родину "зайнятися війною". Інцидент був зафіксований на відео одним зі свідків.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що нападник – громадянин Латвії Александр Вабікс, який публічно проявляє свою проросійську позицію, також є свідчення нападу його на інших україномовних у Швейцарії. Повідомлялося, що після останнього нападу він був затриманий швейцарськими правоохоронцями.

 

 

 

Теги: #напад #мова #швейцарія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:07 17.10.2025
Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

Самі лише розмови про ракети "Томагавк" змусили Путіна шукати діалогу зі США – Сибіга

19:42 16.10.2025
Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

11:31 16.10.2025
Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

23:33 15.10.2025
МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

19:15 14.10.2025
МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

МЗС України про справу "Білоруського Гаюна": Лукашенко створює обмінний фонд для купівлі собі індульгенції

06:39 14.10.2025
Глава МЗС Німеччини закликав Трампа посилити тиск на Путіна для завершення війни в Україні

Глава МЗС Німеччини закликав Трампа посилити тиск на Путіна для завершення війни в Україні

22:56 13.10.2025
МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

МЗС України привітало звільнення останніх ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС

16:08 13.10.2025
Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

Інформації щодо постраждалих українців внаслідок зіткнення швидкісних потягів у Словаччині немає - МЗС

14:06 13.10.2025
До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

12:30 12.10.2025
Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Зеленський-Трампу: Путін не готовий закінчити війну, але у РФ немає успіхів на полі бою

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

ОСТАННЄ

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Зеленський-Трампу: Путін не готовий закінчити війну, але у РФ немає успіхів на полі бою

Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп

На Тернопільщині чоловіки на "Мерседесі" підрізали авто ТЦК та допомогли втекти з нього раніше мобілізованому

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

Мудра: "репараційний кредит" слід розглядати як проміжний етап до передачі Україні заморожених активів РФ

Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

США можуть надати Україні застарілі "Томагавки", вразливі для російської ППО – ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА