У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

Служба держбезпеки Латвії розпочала 17 жовтня кримінальний процес щодо жителя країни, який у Швейцарії вчинив вербальний напад на українську родину, повідомляє латвійське видання Delfi.

"Кримінальний процес розпочато після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксовано конкретний інцидент. Кримінальний процес розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального закону Латвії: за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством та погрозами", - йдеться в повідомленні.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Латвії та її Службі державної безпеки "за їхню оперативну та принципову реакцію".

"Ми сподіваємося, що правосуддя буде звершено, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців з етнічної ненависті. Така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських суспільствах", - написав він в соцмережі Х.

Раніше у в швейцарських ЗМІ зʼявилася інформація про інцидент за участю української родини у потязі, що прямував до міста Шпіц (Spiez) у кантоні Берн. Згідно з розповсюдженим відео, чоловік, що розмовляв російською, почув, як родина спілкувалася українською мовою, і почав словесну агресію. Він погрожував фізичною розправою, викрикував образи та закликав родину "зайнятися війною". Інцидент був зафіксований на відео одним зі свідків.

Пізніше в мережі з'явилася інформація, що нападник – громадянин Латвії Александр Вабікс, який публічно проявляє свою проросійську позицію, також є свідчення нападу його на інших україномовних у Швейцарії. Повідомлялося, що після останнього нападу він був затриманий швейцарськими правоохоронцями.