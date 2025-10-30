Інтерфакс-Україна
Події
12:12 30.10.2025

Будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською - мовний омбудсмен

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що будь-які державні заходи, які проводяться іноземною мовою, повинні мати переклад українською.

"Законом про забезпечення функціонування державної мови передбачено, що це є порушення. Тому що будь-який захід, будь-який івент повинен мати переклад державною мовою. Тому що громадяни України не зобовʼязані знати будь-яку іншу мову крім державної. Тому це порушує права українських громадян, якщо вони присутні в залі і не володіють англійською мовою", - сказала Івановська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", віповідаючи на запитання, чи відповідає мовному законодавству проведення державних заходів з іноземною робочою мовою, зокрема англійською, без перекладу на державну мову.

Щодо приватних заходів, мовний омбудсмен зазначила, що якщо він провадиться іноземною мовою, то про це відвідувачі мають бути попереджені, щоб усвідомлено робити вибір: йти чи не йти на такий захід.

"Державні заходи мають передбачати переклад", - наголосила вона.

Теги: #переклад #мова #заходи

