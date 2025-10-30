Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а вакансій російською менше 1%, повідомила керівниця проєкту "Назустріч" у Work.ua Анастасія Розлуцька.

"Зараз відповідно до закону про державну мову всі роботодавці зобовʼязані розміщувати вакансії державною мовлю на сайті з пошуку роботи Work.ua. Чи всі це роблять? Ні не всі, менше як 1% на сьогодні є тих, хто розміщую вакансії російською", - сказала вона на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Розлуцька наголосила, що модератори ресурсу у такому разі контактують з роботодавцями і проcять переписати вакансії державною мовою.

"Що стосується шукачів, то там ситуація дещо інша, тому що цей сегмент ми не контролюємо. Але тенденція є на зниження присутності російської мови в резюме. Більший відсоток резюме українською мовою", - додала вона.