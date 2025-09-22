Більше третини роботодавців фіксують звільнення чоловіків 18-22 років після дозволу на виїзд - опитування

Кількість звільнених чоловіків віком від 18 до 22 років з серпня збільшилась у 37% опитаних роботодавців, 36% зазначили, що ні або вони не мають таких співробітників, ще 27% не фіксують масових звільнень або ж ситуація - в межах звичного, йдеться в дослідженні Work.ua щодо ситуації після дозволу виїду молодим чоловікам.

Зазначається, що серед малого бізнесу, де є до 10 найманих працівників, лише 19% зіткнулися з проблемою звільнення. А ось серед роботодавців з понад 1 тис. працівників про цей виклик заявили вже 60% респондентів.

У розрізі галузей 65% опитаних представників готельно-ресторанного бізнесу констатували факти звільнень; 59% опитаних зі сфери роздрібної торгівлі фіксують зростання звільнення чоловіків 18-22 років. У харчовій промисловості таку ситуацію мають 52% респондентів, в будівельній промисловості і деревообробці - 47%, в гуртовій торгівлі/дистрибуції/імпорті/експорті - 43%, в транспорті/логістиці - 31%.

Щодо частки кандидатів 18-22 років на ринку праці, то в Work.ua фіксують зменшення молодих чоловіків: раніше в розрізі чоловіків та жінок їх було 35-38% і 62-65% відповідно. Проте наразі частка чоловіків цієї вікової групи становить 31%.

Здебільшого вони шукають роботу в галузі ІТ/комп’ютери/інтернет (14%), продажі/закупівлі (8%), роздрібній торгівлі, робочі спеціальності/виробництво, секретаріат/діловодств/АГВ , телекомунікації та зв’язок (по 6%).

Як підкреслюють у Work.ua, чимало роботодавців побоюється, що разом з чоловіками 18–22 років за кордон можуть поїхати їхні матері/дружини/сестри, які до цього, можливо, не планували релоковуватись. З іншого боку, таке рішення може сприяти тому, що юнаки 16–17 років залишатимуться в країні. При цьому в умовах дефіциту кадрів роботодавці почали охочіше наймати неповнолітніх.

Основними інструментами для подолання дефіциту кадрів у Work.ua вважають створення умов поєднання материнства та роботи, найм ветеранів, подолання упереджень щодо людей з інвалідністю, ейджизму тощо.

В опитуванні, що проводилось у вересні 2025 року, взяв участь 1091 роботодавець.

Як повідомлялось з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко, Кабмін оновив порядок перетину держкордону: чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

За даними першого заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука, наразі чистий виїзд українців за кордон у 2025 році становить трохи більше 100 тис. осіб, що майже вдвічі менше за прогноз НБУ у 200 тис. осіб на весь 2025 рік.