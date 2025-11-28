Інтерфакс-Україна
Події
19:11 28.11.2025

Милованов: Юлія Свириденко може очолити Офіс президента

1 хв читати
Милованов: Юлія Свириденко може очолити Офіс президента
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Український економіст та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов припустив, що Офіс президента може очолити нинішній прем"єр-міністр Юлія Свириденко; за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", в такому випадку прем'єром може стати перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення", - написав він у фейсбуці увечері у п'ятницю.

"На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України. (Юлія Свириденко – топовий премʼєр-міністр і, насправді, я не знаю ще краще)", - додав він.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко висловив протилежну точку зору. "Премʼєром залишається Юлія Свириденко. Її знімати не будуть", - написав він у телеграм-каналі. За його словами, на керівника Офісу президента розглядають кандидатуру першого віцепремʼєр - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Але тут є питання", - додав він.

 

 

Теги: #кандидати #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 28.11.2025
Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

Сірко про відставку Єрмака: Президент зробив правильний крок

17:29 28.11.2025
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

16:08 21.11.2025
"Слуга народу" запропонувала на посаду міністра юстиції Маслова

"Слуга народу" запропонувала на посаду міністра юстиції Маслова

16:24 17.11.2025
В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

12:22 14.11.2025
На посаду міністра енергетики "дуже серйозно" розглядають главу енергокомітету Ради Геруса та його заступника Жупанина - джерела

На посаду міністра енергетики "дуже серйозно" розглядають главу енергокомітету Ради Геруса та його заступника Жупанина - джерела

17:07 21.10.2025
В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

20:21 02.09.2025
Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

12:51 28.08.2025
В ОП назвали атаку по Києву відповіддю Путіна на всі міжнародні зусилля щодо миру, закликали світ відреагувати

В ОП назвали атаку по Києву відповіддю Путіна на всі міжнародні зусилля щодо миру, закликали світ відреагувати

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

"Фатальне поєднання": Туск прокоментував відставки в Україні на тлі подій навколо "мирного плану" Трампа

Славутич на Київщині без світла через ворожий удар по енергообʼєкту – Чернігівобленерго

Кабмін призначив Кирилюка заступником голови Держгеокадастру

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Кабінет міністрів звільнив першу заступницю міністра культури Григоренко

"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

Сіярто за підсумками зустрічі Орбана та Путіна: Якщо відбудеться мирний саміт, то він пройде в Будапешті

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА