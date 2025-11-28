Милованов: Юлія Свириденко може очолити Офіс президента

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Український економіст та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов припустив, що Офіс президента може очолити нинішній прем"єр-міністр Юлія Свириденко; за даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна", в такому випадку прем'єром може стати перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення", - написав він у фейсбуці увечері у п'ятницю.

"На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України. (Юлія Свириденко – топовий премʼєр-міністр і, насправді, я не знаю ще краще)", - додав він.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко висловив протилежну точку зору. "Премʼєром залишається Юлія Свириденко. Її знімати не будуть", - написав він у телеграм-каналі. За його словами, на керівника Офісу президента розглядають кандидатуру першого віцепремʼєр - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Але тут є питання", - додав він.