Інтерфакс-Україна
Події
13:30 01.08.2025

Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

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Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р
Фото: https://www.golos.com.ua

За перше півріччя 2025 року Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови здійснювалась робота в межах 656 заходів державного контролю за застосуванням державної мови, з яких 107 - розпочаті у 2024 році, 549 - у 2025-му році. 

Згідно повідомлення секретаріату мовного омбудсмена, станом на 15 липня завершено 521 заходів державного контролю, 135 ще тривають. 

Зазначається, що за результатами проведення заходів встановлено 524 порушення, складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб’єктам підприємницької діяльності.

Зокрема, найбільшу кількість порушень виявлено у таких сферах: користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості), обслуговування споживачів (26%) та інформації для загального ознайомлення (22%).

За результатами заходів державного контролю найбільше порушень встановлено в Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 410 звернень щодо порушення мовного законодавства, що на 348 більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Теги: #порушення #державна_мова #мовний_омбудсмен

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