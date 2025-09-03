Інтерфакс-Україна
Події
10:33 03.09.2025

Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

1 хв читати
Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська обговорила з освітнім омбудсменом Надією Лещик актуальні питання дотримання мовного законодавства в освітній сфері.

"Сторони наголосили на необхідності вирішення проблеми сертифікації керівників закладів освіти на знання державної мови, бо саме вони несуть відповідальність за мовну політику та дотримання закону про державну мову. Окремо учасниці зустрічі підкреслили важливість системної роботи з педагогічними колективами", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що окремою темою стало посилення контролю за дотриманням мовного законодавства в закладах дошкільної освіти, а також окрему увагу було приділено проблематиці приватних закладів освіти, гуртків, літніх таборів і закладів дозвілля дітей та молоді.

"Сторони погодилися, що необхідно законодавчо врегулювати питання захисту мовних прав українців у таких закладах, щоб  гарантувати дітям право на навчання і відпочинок державною мовою незалежно від форми власності закладу", - йдеться в повідомленні.

Теги: #заклади_освіти #державна_мова #сертифікація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 02.09.2025
Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

Освітній омбудсмен: недопуск учнів до навчання через відсутність шкільної форми порушує їх права

17:47 26.08.2025
До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

12:27 25.08.2025
В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

В Києві у 2025р пошкоджено 63 заклади освіти - КМДА

12:43 20.08.2025
Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

Київ ще не виділив кошти на відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів закладів освіти

13:30 01.08.2025
Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

Мовний омбудсмен встановив 524 порушення мовного законодавства за перше півріччя 2025р

09:38 26.06.2025
Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

Реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти на основі 9 класів триватиме до 20 жовтня

18:26 25.06.2025
Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

20:33 18.06.2025
Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

Керівникам ОВА доручили реалізувати проєкти енергонезалежності закладів освіти

12:49 18.06.2025
Новий автобусний термінал компанії "KLR Bus" отримав міжнародну сертифікацію

Новий автобусний термінал компанії "KLR Bus" отримав міжнародну сертифікацію

17:22 11.06.2025
Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

Низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки в Кіровоградській області, затримка рейсів - до 7 годин

ПС ЗСУ: збито чи подавлено 451 ціль із 526, зафіксовані влучання у 14 локаціях

ОСТАННЄ

"Метінвест" побудував другий підземний шпиталь, має плани ще на один-два до кінця року - СOО

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" увійшла до складу СБС ЗСУ

Масштабну пожежу, що виникла через ворожу атаку на Прикарпатті, локалізовано

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Мінкультури пропонує розвивати бібліобуси у населених пунктах без бібліотек чи книгарень

Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Директор ДБР: Розслідуємо 2758 справ проти зрадників та колаборантів, більше половини з них стосується правоохоронців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА