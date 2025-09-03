Мовний і освітній омбудсмени виступають за сертифікацію керівників закладів освіти на знання державної мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська обговорила з освітнім омбудсменом Надією Лещик актуальні питання дотримання мовного законодавства в освітній сфері.

"Сторони наголосили на необхідності вирішення проблеми сертифікації керівників закладів освіти на знання державної мови, бо саме вони несуть відповідальність за мовну політику та дотримання закону про державну мову. Окремо учасниці зустрічі підкреслили важливість системної роботи з педагогічними колективами", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що окремою темою стало посилення контролю за дотриманням мовного законодавства в закладах дошкільної освіти, а також окрему увагу було приділено проблематиці приватних закладів освіти, гуртків, літніх таборів і закладів дозвілля дітей та молоді.

"Сторони погодилися, що необхідно законодавчо врегулювати питання захисту мовних прав українців у таких закладах, щоб гарантувати дітям право на навчання і відпочинок державною мовою незалежно від форми власності закладу", - йдеться в повідомленні.