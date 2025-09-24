Кабінет міністрів України запускає онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в додатку “Дія”, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в “Дії”. Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці”, - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями, кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.

Прем’єр повідомила, що станом на зараз в Україні зареєстрована 125 операторів, більшість саме українські, і лише 8 з них іноземні.

“Масштабування й пришвидшення розмінування - серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні - одна з найбільш замінованих країн світу”, - додала вона і подякувала партнерам за підтримку у створенні цього сервісу.