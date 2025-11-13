Інтерфакс-Україна
12:01 13.11.2025

Президент підписав закон про угоду з Хорватією щодо співпраці у протимінній діяльності

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності" (№ 4661-IX), повідомила пресслужба парламенту.

У Раді зазначили, що угода передбачає обмін досвідом, підготовку фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування українських територій.

"Ратифікація документа зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та підвищує безпеку українських громадян", - наголосили в парламенті.

