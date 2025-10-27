Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії наступний оборонний пакет

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем наступний оборонний пакет країни.

"Вже говорив сьогодні з представником Хорватії, віцепрем'єр-міністром, міністром оборони про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, президент заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Саме оборонна співпраця з партнерами – перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був з результатом", - наголосив президент.

За його словами, минулий тиждень був вагомим, цей - також "має піти в плюс" для захисту України.