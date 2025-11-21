Інтерфакс-Україна
Події
22:20 21.11.2025

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з хорватським колегою Горданом Грличем Радманом ситуацію на фронті, нову динаміку мирного процесу та необхідність європейської єдності.

"Я мав телефонну розмову зі своїм хорватським колегою @GrlicRadman , щоб підтвердити міцність нашого двостороннього партнерства та співпраці у форматі Україна-Південно-Східна Європа", - написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, вони говорили про поточну ситуацію на передовій, нову динаміку мирного процесу та необхідність європейської єдності та сили у підтримці України у цей вирішальний час.

"Я вдячний Хорватії за потужну гуманітарну, військову та політичну підтримку", - зазначив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що Сибіга поінформував норвезького колегу Еспена Барт Ейде про розмову президента Володимира Зеленського з американськими та європейськими партнерами щодо припинення вогню на сході України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1991957714830819580?t=6eKtFZKz6gwIyxYyxvyJIA&s=19

Теги: #розмова #хорватія #мзс

