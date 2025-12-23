Інтерфакс-Україна
Події
18:10 23.12.2025

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це Зеленський повідомив в телеграм-каналі у вівторок.

"Ми говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів. Зробимо все для цього. Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети – досягнення миру й гарантування безпеки", - написав Зеленський за результатами розмови.

Він також висловив подяку за підтримку та допомогу, надану за весь період повномасштабного російського вторгнення.

"Минулого тижня Єврорада ухвалила рішення про 90 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки, і це надзвичайно важливо для нас. Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент. Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний тиск на Росію заради миру – спільний тиск усіх партнерів", - підкреслив президент.

Теги: #розмова #фон_дер_ляєн #зеленський

