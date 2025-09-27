Інтерфакс-Україна
Події
18:06 27.09.2025

Сіярто у відповідь на пропозицію постачання нафти через нафтопровід Adria звинуватив Хорватію у спробі нажитися на війні

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Хорватія прагне забезпечити собі монопольне становище у постачанні нафти Угорщині через свій нафтопровід Адріа в умовах війни в Україні та перешкод з постачанням нафти з РФ через це, вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Як би хорватський уряд це не заперечував, вони намагаються нажитися на війні в Україні. З початку війни вони значно збільшили транзитні збори на поставки нафти через Хорватію, а тепер хочуть перешкодити нам купувати російську нафту, щоб забезпечити собі монополію над Угорщиною та заробити на нас ще більше грошей", - написав Сіярто в соцмережі Х в суботу.

Також голова угорського зовнішньополітичного відомства заявив, що трубопровід Adria сам по собі не може повністю забезпечити нафтопостачання Угорщині та Словаччині і "просто не здатний постачати необхідну нам кількість нафти на безперервній та надійній основі".

Як повідомляє вебсайт Балканської мережі журналістських розслідувань (BIRN) "Balkan Insight", Хорватія наполягає на розширенні трубопроводу Adria, який наразі постачає угорській компанії MOL близько 1,2 мільйона тонн сирої нафти щорічно з Адріатичного моря. Державний оператор Adria JANAF висловив готовність збільшити потужність трубопроводу.

"Хорватія може сьогодні гарантувати як Угорщині, так і Словаччині, що вона може постачати їм понад 12 мільйонів тонн нафти будь-якої необхідної суміші, щоб задовольнити всі потреби нафтопереробного заводу в Сазхаломбатті в Угорщині та нафтопереробного заводу в Братиславі в Словаччині… Ми вважаємо, що немає жодного ризику для постачання нафти до двох наших сусідніх країн, яким ми хотіли б допомогти в питаннях енергетичної безпеки", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович в інтерв'ю CNN 15 вересня.

JANAF підтвердив технічну можливість постачати нафту як до Угорщини, так і до Словаччини. Однак низка експертів висловлюють занепокоєння щодо питань потужності цього трудопроводу. "Те, що трубопровід працює на заданій потужності протягом місяця, дуже відрізняється від підтримки безперервної, довгострокової експлуатації", – заявив угорському сайту розслідувальних новин G7 екскерівник MOL та колишній заступник державного секретаря Аттіла Голода.

Також видання відзначає політичну напруженість між урядами Хорватії та Угорщини і нагадує про конфлікт з моменту придбання MOL 49% в хорватській державній енергетичній компанії INA, включаючи права управління, у 2009 році. Уряд Хорватії звинуватив генерального директора MOL Жолта Гернаді у підкупі тодішнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера, якого засудили до тюремного ув'язнення, тоді як на Гернаді було видано міжнародний ордер на арешт. Виконавчий директор MOL стверджує, що справа проти нього політично мотивована, і заперечує будь-які правопорушення, а Санадер був умовно-достроково звільнений після відбуття 11 років з 18-річного терміну ув'язнення.

Теги: #сіярто #нафтопровід #хорватія

