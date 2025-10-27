Інтерфакс-Україна
Події
20:55 27.10.2025

2 хв читати
Зеленський та міністр оборони Хорватії обговорили потреби України у ППО, зокрема із залученням механізму PURL

Президент України Володимир Зеленський та віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Хорватії Іван Анушич обговорили важливість реалізації проєктів у рамках ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.

"Обговорили важливість реалізації проєктів у рамках ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Раніше, цього ж дня, Зеленський у зверненні повідомив, що вже обговорював з Анушичем наступний оборонний пакет допомоги Хорватії. "Ми вдячні хорватському уряду й народу за підтримку України і за кожен пакет військової допомоги – вже виділений 14-й і запланований 15-й до кінця року", - уточнив Зеленський у вечірньому дописі у телеграм-каналі.

Крім того, Зеленський наголосив, що під час зустрічі обговорював з представником Хорватії досвід цієї країни у царині ветеранської політики. "Окреме й актуальне питання – ветеранської політики. Для нас це важлива тема. Зацікавлені в досвіді Хорватії", - додав він.

За повідомленням пресслужби президента, Зеленський подякував за особисту участь віцепрем’єр-міністра в Міжнародній ветеранській конференції, що відбулася 9–10 жовтня в хорватському Спліті. Глава держави наголосив, що ветеранська політика та соціальна реінтеграція – дуже важлива й чутлива тема для України, бо "наша країна зацікавлена у відповідному досвіді Хорватії".

"Ми готові допомагати вашим ветеранам. Ми знаємо, наскільки складно військовослужбовцям, які повернулися з лінії зіткнення в цивільне життя. Це складне завдання, але це можливо", – зазначив Іван Анушич.

Віцепрем’єр Хорватії також розповів, що відвідав Бучу та вшанував пам’ять людей, які загинули за свободу України та цінності демократії. Він наголосив, що його країна підтримує Україну з першого дня повномасштабної війни і продовжуватиме це робити.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, спрямована на прискорення постачання американського озброєння Україні шляхом фінансування її закупівель країнами-партнерами. Україна визначає пріоритетні потреби у зброї, які погоджуються з НАТО, а потім країни-члени Альянсу роблять спільні внески для закупівлі необхідної техніки та боєприпасів. Цей механізм дозволяє швидко та цілеспрямовано забезпечити українську армію критично важливим озброєнням, яке не завжди доступне в Європі.

Механізм SAFE (Security Action for Europe) — це фінансова ініціатива Європейського Союзу, яка надає кредити країнам-членам ЄС та партнерам (включаючи Україну) для зміцнення оборонної промисловості та підвищення спільної обороноздатності.

Як повідомлялося, Анушич прибув до Києва у неділю, 26 жовтня.

 

 

Теги: #допомога #хорватія #зеленський

