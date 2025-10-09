Інтерфакс-Україна
Події
11:06 09.10.2025

Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

1 хв читати
Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах
Фото: Сумська МВА

У ніч на 9 жовтня один із ворожих безпілотників влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"У ніч на 9 жовтня один із безпілотників влучив на територію одного із закладів освіти міста. Пошкоджено один із корпусів закладу, інші приміщення. Вибито понад 100 вікон. Без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #заклади_освіти #бпла_рф #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 08.10.2025
Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

Російські війська завдали ударів по житловому сектору Сум, пошкоджено будинки

09:35 08.10.2025
ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 154 безпілотники, є влучання в 11 локаціях

12:36 06.10.2025
В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

В Сумах в результаті обстрілу загорівся дах перинатального центру

10:05 01.10.2025
Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

13:24 30.09.2025
На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

09:38 29.09.2025
Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

Сили оборони знищили 23 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 9 дронів на 8 локаціях

12:28 22.09.2025
УЧХ допомагає на місцях після російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

УЧХ допомагає на місцях після російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

05:59 22.09.2025
У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

10:43 20.09.2025
Суми частково без електроенергії через ворожу атаку

Суми частково без електроенергії через ворожу атаку

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ОСТАННЄ

Погода найближчими днями не зміниться: дощі і температура 10-15°

Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

Держетнополітики видало 834 мандати для здійснення капеланської діяльності

Стефанішина обговорила з двопартійною групою сенаторів США подальші кроки у забезпеченні обороноздатності й безпеки України

Рятувальники ДСНС із Черкащини пройшли тренінги з першої допомоги від УЧХ

Голова МВС про зміни в оформленні документів для іноземців, які воюють у ЗСУ: Менше бюрократії, більше прав

Доставка підручників до шкіл майже завершена

Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Окупанти використали касетні боєприпаси, щоб вдарити по селищу Львівка неподалік Краматорська, - 11 армійський корпус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА