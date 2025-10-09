Ворожий БПЛА влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах

Фото: Сумська МВА

У ніч на 9 жовтня один із ворожих безпілотників влучив на територію одного із закладів освіти в Сумах, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"У ніч на 9 жовтня один із безпілотників влучив на територію одного із закладів освіти міста. Пошкоджено один із корпусів закладу, інші приміщення. Вибито понад 100 вікон. Без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.