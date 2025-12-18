Інтерфакс-Україна
07:13 18.12.2025

Ворог атакував БпЛА обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих

Фото: https://t.me/cherkaskaODA

Російські війська масовано атакували ударними дронами обласний центр Черкащини, шестеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"Тяжка ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними дронами обласний центр. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких немає", - написав він у телеграмі.

За словами Табурця, росіяни цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Енергетики продовжують роботи.

Також унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків – дані попередні, обстеження триває.

"Там побиті вікна й дахи, були пожежі. Також повибивало вікна у спорткомплексі. Є понівечені автомобілі. Усі необхідні служби працюють", - додав Табурець.

 

