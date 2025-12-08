Інтерфакс-Україна
21:55 08.12.2025

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки, місцевий водоканал переходить на резервне живлення, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Через масовану дронову атаку по місту знеструмлена більша частина Сум. Під ударами - міська енергосистема. Міськводоканал переходить на резервне живлення", - написав він у телеграмі.

Очільник МВА зазначив, що заклади охорони здоров'я також працюють на генераторах. Крім того, заходи з ліквідації наслідків ускладнює повітряна небезпека, яка триває.

 

