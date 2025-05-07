Інтерфакс-Україна
Події
15:53 07.05.2025

Кремінь розраховує на якнайшвидшу підготовку законодавчих змін для посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування

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Кремінь розраховує на якнайшвидшу підготовку законодавчих змін для посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розраховує, що у Верховній Раді найближчим часом підготує законодавчі пропозиції щодо посилення позицій державної мови у сферах освіти, інтернету та обслуговування.

"Сподіваюся, що найближчим часом будуть підготовлені законодавчі пропозиції, які посилять позиції української мови в сферах освіти, інтернету та обслуговування. В умовах російсько-української війни, коли ворог атакує нас не тільки на полі бою, але й інформаційно, важливо вчасно та ефективно протистояти кремлівській пропаганді. Питання мови - це питання нашої ідентичності. Саме тому захист державної мови та посилення відповідальності за порушення мовного законодавства - це кроки на шляху протидії загарбницьким планам недоімперії", - цитує Кременя прес-служба мовного омбудсмена по результатам першого засідання робочої групи з напрацювання змін до мовного законодавства.

Відзначається, що робоча група працюватиме над підготовкою пропозицій, які дозволять: унормувати мову надання послуг підприємствами, установами та організаціями, які перебувають на межі між освітою і сферою послуг, чітко поширивши на них загальні вимоги мовного законодавства; уточнити вимоги законодавства про мову надання послуг, забезпечивши безумовне право на отримання послуг українською мовою; посилити вимоги до української як мови роботи і захист працівників на роботі та при прийомі на роботу від дискримінації за ознакою української мови; уточнити вимоги до мови медіа, передусім у частині поширення мовних вимог, що діють для преси, радіо й телебачення, на онлайн-медіа, та інформацію, яку медіа поширюють на платформах спільного доступу; спростити і зробити більш дієвою процедуру притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності, зокрема через внесення необхідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, в грудні 2024 року за результатами засідання круглого столу "Мова на часі. Виклики і завдання державної мовної політики", організованого Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, утворено робочу групу для напрацювання змін до законодавства, покликаних посилити утвердження і захист державної мови. Її співголовами визначено голову Комітету Микиту Потураєва та мовного омбудсмена Тараса Кременя.

Теги: #державна_мова #кремінь

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