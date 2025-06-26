Інтерфакс-Україна
Події
09:09 26.06.2025

Ющенко і ще понад 50 митців, культурних і громадських діячів висловилися за перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

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Ющенко і ще понад 50 митців, культурних і громадських діячів висловилися за перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

Ще понад 50 митців, культурних і громадських діячів долучили свої підписи до відкритого звернення із закликом щодо повторного призначення Тараса Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Зокрема, згідно з інформацією на Порталі мовної політики, до звернення долучилися: Мирослав Маринович, Володимир Єрмоленко, Микола Рябчук, Олексій Панич,Катерина Калитко, Вахтанг Кебуладзе, Андрій Любка, Світлана Поваляєва, Леонід Фінберг, Ія Ківа, Степан Процюк, Марина Пономаренко, Ніна Кур’ята, Юрій Винничук, Лесик Панасюк, поет, Андрій Хаєцький, Анатолій Дністровий, Юлія Мусаковська, Галина Вдовиченко, Наталка Білоцерківець, Богдана Романцова, Анна Вовченко, Ірина Старовойт, Іван Сенін, Остап Сливинський, Василь Махно, Наталія Шевченко, Віктор Морозов, Маріанна Кіяновська, Ольга Ходацька, Катерина Самойленко, Вано Крюґер, Ігор Антонюк, Ольга Купріян, Оксана Луцишина, Анатолій Кичинський, Ярослав Грицак, Валерій Чалий, Юлія Шмигальова, Елеонора Соловей, Йосиф Зісельс, Ігор Ісіченко, Олександра Матвійчук, Катерина Подолець, Романа Романишин, Андрій Лесів, Сидір Кіраль, Ганна Токмань, Михайло Наєнко, Анатолій Ткаченко, Володимир Огризко і Віктор Вергунов.

Раніше, 19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. Серед підписантів: Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Юрій Андрухович, Ірма Вітовська, Юрій Щербак, Олесь Санін, Андрій Курков, Ярина Чорногуз, Наталя Сумська, Анатолій Хостікоєв, Сергій Квіт, Брат Капранов, Римма Зюбіна, Андрій Дончик, Ростислав Лужецький, Ігор Цвєтов, Богдан Струтинський, Михайло Сидоржевський, Сергій Борденюк, Костянтин Чернявський, Микола Жулинський, Володимир Загорій, Світлана Короненко-Слабошпицька, Катерина Степанкова, Олексій Скляренко, Тарас Ткаченко, Олексій Степанков-Ткаченко, Дарина Степанкова і Вікторія Степанкова. Пізніше до звернення доєдналися Ліна Костенко і Оксана Пахльовська.

Таким чином під зверненням свої підписи залишило уже 85 митців, культурних і громадських діячів.

Крім того, окремо свою підтримку Кременю висловив третій президент України Віктор Ющенко. "Моя абсолютна підтримка чинному уповноваженому - Тарасу Кременю. Слава Україні", - написав він в мережі Facebook.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #підтримка #мовний_омбудсмен #кремінь

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