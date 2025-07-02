Інтерфакс-Україна
Політика
15:08 02.07.2025

Лубінець називає тиском заклики до нього депутатів подати Кременя на перепризначення мовним омбудсманом

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Лубінець називає тиском заклики до нього депутатів подати Кременя на перепризначення мовним омбудсманом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав заклики до нього народних депутатів на перепризначення уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя тиском на Офіс омбудсмана як незалежну інституцію.

Він нагадав, що існує три суб'єкта подання на цю посаду. Один з них – омбудсман України.

"Група депутатів підписала лист до Уповноваженого з проханням подати кандидатуру пана Тараса. Моя відповідь дуже проста. По-перше, строк для подання кандидатури завершився. По-друге, я повністю виконав вимоги чинного законодавства — в строк, передбачений законом, я кандидатуру вже подав", - сказав він у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" під час пресконференції "Сміливі змінюють світ".

Лубінець зазначив, що, якщо уряд ухвалить рішення не затверджувати кандидатів, то він готовий знову повернутися до цього питання.

"Проте хочу чітко наголосити: одна з основоположних статей профільного закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — це принцип незалежності від усіх органів влади (…) Так от подібними діями, коли в такий спосіб намагаються тиснути на Уповноваженого, то це ж не питання Лубінця — це питання функціонування незалежної інституції", - сказав він.

Омбудсман також повідомив, що готовий відкрито спілкуватися з народними депутатами і зустрічатися з ними так, як вже робив це з Кременем.

Він також відзначив потенціал висунутої ним кандидатури Олени Івановської. За словами Лубінця, вона може стати однією з найкращих уповноважених із захисту державної мови.

"Я свою кандидатуру подав. Тепер ми очікуємо рішення уряду. Якщо уряд прийме рішення не затверджувати цю кандидатуру і знову надасть повноваження трьом суб'єктам подавати нові кандидатури, то я знову буду розглядати різні кандидатури — в тому числі, можливо, і кандидатуру пана Тараса. Однак підкреслюю: щоб зараз це не звучало як топ-новина — Лубінець готовий висувати Тараса Кременя. Юридично Лубінець цього зробити не може. І при всій повазі до всіх, Уповноважений з прав людини діє виключно в межах закону та визначає кандидатуру відповідно до закону", - наголосив він.

Раніше, 1 липня група із 22 дерутатів Верховної Ради звернулися до Лубінця із закликом подати кандидатуру діючого уповноваженного із захисту державної мови Кременя на перепризначення мовним омбудсменом.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. На 27 червня під зверненням свої підписи залишило уже 163 митця, культурних і громадських діяча, правозахисника, діяча освіти і науки, регіональних журналістів і редакторів.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 2 липня затвердив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня.

Теги: #лубінець #верховна_рада #кремінь

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