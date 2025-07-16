Інтерфакс-Україна
Події
11:48 16.07.2025

Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Івановській

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Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Івановській

Колишній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Олені Івановській.

"Бажаю мужності, терпіння і мудрості уповноваженій із захисту державної мови Олені Івановській. З такою командою гріх не здолати як ті очевидні випробування, так і зустріти миті успіху. Тож до справи!" - написав Кремінь у мережі Facebook.

Він підкреслив, що інституція мовного омбудсмена, яка завжди задавала тон державній мовній політиці та її регіональному аспекту, здобула міжнародне визнання та народну підтримку, завжди була відкритою, дієвою і сміливою, незалежною від органів влади та посадових осіб.

"Сподіваюся, що такою вона і залишиться", - додав Кремінь.

Як повідомлялося, 15 липня Кабінет міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженого із захисту державної мови. На посаду мовного омбудсмена була номінована уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінецем. Серед інших кандидатів був актор Олександр Завальський і заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський.

2 липня Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Теги: #івановська #кремінь

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