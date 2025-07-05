Кандидат на мовного омбудсмена Завальський про Кременя: Я йому не ворог, співчуваю, що все так склалося

Кандидат на посаду уповноваженого із захисту державної мови актор Олександр Завальський заявляє, що не є ворогом діючого мовного омбудсмена Тараса Кременя, і співчуває йому, що всі так склалося.

"Я максимально докладу зусиль і щодо юридичного напрямку, і щодо іншого, тому що в мене є бажання. У пана Кременя є бажання. Я йому не ворог… У мене немає поки такого досвіду, але буде, якщо обируть. Але у мене немає переляку, що я берусь за щось таке, чого я неспроможний зробити… Я співчуваю йому (Кременю - ІФ-У), що все так складається. Обирає Кабінет міністрів і звільняє Кабінет міністрів", - сказав Завальський в інтервʼю проєкту "Воїни слова" на YouTube-каналі радіостанції "Київ FM".

Завальський додав, що якщо його оберуть мовним омбудсменом, то він докладе максимум зусиль, щоб не погіршити роботу попередника, а зберегти і покращити.

На запитання журналіста, чи є у нього необхідний досвід правозахисної діяльності, Завальський відповів: "Буде".

"Саме юридичної освіти у мене немає, але в мене є громадянська позиція", - додав він.

На запитання, як у кандидата в омбудсмени з англійською мовою, Завальський відповів: "Нормально", і додав, що має всі відповідні сертифікати.

Що стосується законодавства в мовній сфері, Завальський заявив, що спробує його вивчити максильно швидко.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє. Кандидатом на посаду мовного омбудсмена може бути рекомендовано громадянина України, який має вищу освіту, володіє державною мовою та англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки.

Як повідомлялося, за даними Кабміну на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подав кандидатуру філологині Олени Івановської; перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко подала кандидатуру заступника державного секретаря Кабміну Павла Полянського; віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина подала кандидатуру філологині Ірини Коваль-Фучило. Пізніше Коваль-Фучило зняла свою кандидатуру, і Стефанішина внесла кандидатуру актора Олександра Завальського.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" діючий мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

19 червня діячі культури закликають владу переназначити Кременя на посаду уповноваженого із захисту державної мови на наступну каденцію. На 27 червня під зверненням свої підписи залишило уже 163 митця, культурних і громадських діяча, правозахисника, діяча освіти і науки, регіональних журналістів і редакторів.

20 червня ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") розкритикував кандидатуру Завальського і дії влади щодо інституту мовного омбудсмена.

В свою чергу, кандидат в омбудсмени Завальський заявив, що на його думку, не можна виправити ситуацію в мовній сфері лише продовжуючи стару політику, а також, що не бачить нічого поганого в своїй колишній роботі на православному телеканалі "Глас". Крім того, він анонсував, що невдовзі оприлюднить плен дій, як кандидат на мовного омбудсмена. Раніше він також критикував штрафи за порушення мовного законодавства. 24 червня Завальський опублікував свій план дій у разі призначення на посаду, у якому серед іншого ініціатива з блокування російської музики на стримінгових платформах і розробка практичних інструментів для органічного переходу на українську мову в Збройних силах України (ЗСУ).

2 липня Кабінет міністрів звільнив Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 2 липня затвердив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня.