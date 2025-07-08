Інтерфакс-Україна
Події
12:39 08.07.2025

Кремінь про свою каденцію на посаді мовного омбудсмена: на зміну лагідній була оголошена наступальна українізація

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Кремінь про свою каденцію на посаді мовного омбудсмена: на зміну лагідній була оголошена наступальна українізація

Тарас Кремінь в останній день на посаді уповноважений із захисту державної мови подякував Кабінету міністрів і Верховній Раді за сприяння в діяльності мовного омбудсмена.

"Сьогодні спливає останній день мого 5-річного перебування на посаді уповноваженого із захисту державної мови… Без перебільшення, поява нашої інституції - справді знакова подія. Після першої невдалої спроби її запуску головна мовозахисна інституція країни, яка боронить українську мову та мовні права громадян України в усіх сферах суспільного життя, довела свою спроможність, неупередженість, відкритість і незалежність", - написав Кремінь в мережі Facebook.

Він зазначив, що професійна команда Секретаріату уповноваженого, створена з досвідчених державних службовців найвищих категорій та великим управлінським, бойовим досвідом та з питань мовної політики, забезпечила стрімкий запуск інституції, проведення восьми хвиль поетапного набуття чинності мовного закону, чим зміцнила правове поле для всеохопного захисту державної мови та її функціонування.

"На зміну лагідній була оголошена наступальна українізація, і це - не декларація, а справжнє виконання мовного закону в умовах очевидних загроз і викликів. Безмежно вдячний моєму колективу за фаховість, талант і відповідальне лідерство. Особливо тим колегам, хто захищає державу в лавах ЗСУ", - додав він.

Кремінь у своєму дописі перелічив всі здобутки інституції за часи його каденції, а також подякував Кабінету міністрів, Верховній Раді за сприяння в діяльності уповноваженого із захисту державної мови, утвердженні української мови як державної, формуванні та реалізації державної мовної політики.

"Висловлюю щиру приязнь всесвітньо відомим діячам культури, мистецтва, науки та спорту за відкрите звернення на підтримку діяльності уповноваженого із захисту державної мови та потужний заклик щодо важливості подальшого утвердження української в державі", - додав він.

2 липня Кабінет міністрів звільнив Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови з 8 липня у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Кремінь заявив, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду, але він був би зацікавлений в продовжені роботи.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив Кременя на 5 років на посаду мовного омбудсмена. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.

 

Теги: #мова #омбудсмен #кремінь

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