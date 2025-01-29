Рівень наповнення ПСГ газом наближається до позначки 10% і потребує екстреного імпорту – ексголова ОГТСУ

Українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проектна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, повідомив в Facebook ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Це означитиме, що ми не зможемо задовільнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і потрібно буде екстрено імпортувати газ", - написав він у середу.

Як зазначив Макогон, наразі середнє споживання газу в країні становить 110 млн куб. м на добу. При цьому 52 млн куб. м на добу дає видобуток, решту 58 млн куб. м має надати ПСГ та/або імпорт.

"Але якщо будуть морози, то споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, а сховища вже не зможуть у проектних режимах видати 90-100 млн куб. м. Тому буде потрібен імпорт і в значних обсягах і за будь-яку ціну", - додав ексголова.

За його інформацією, починаючи з лютого, НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт газу. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за 1 тис. куб. м, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за 1 тис. куб. м.

"При цьому "Нафтогаз" витратив більш як 13 млрд грн на закупівлю газу у приватних видобувників, від чого газу в ПСГ більше не стало, а просто змінився власник. А на ці кошти влітку можна було купити 800-900 млн куб. м імпортного газу", - підкреслив ексголова.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Нафтогазі України", компанія не коментує ситуацію з можливою купівлею імпортного газу з міркувань безпеки.

За інформацією ексміністерки енергетики Ольги Буславець, станом на 24 січня загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ становив 8,5 млрд куб. м, включно 4,7 млрд куб. м так званого "буферного газу", що нижче минулого року на 24% (з урахуванням 0,08 млрд куб. м газу нерезидентів.

Як повідомлялося, у своїй публікації у фейсбуці 31 грудня ексміністерка оцінила рівень запасів газу в ПСГ на кінець 2024 року таким, що не є критичним для проходження ОЗП у зв'язку зі зниженням споживання. Водночас вона зазначила, що ризики нових ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах і додатковий попит "Gas for Power" потребують додаткової страховки у вигляді імпорту.

Своєю чергою Макогон у грудні 2024 року заявив, що вважає за доцільне для "Нафтогазу України" почати із січня 2025 року здійснювати імпорт природного газу для запобігання додатковому спрацьовуванню газосховищ до кінця зимових місяців.

Він спрогнозував можливе збільшення споживання газу в разі морозної погоди поточної зими порівняно з опалювальним сезоном 2023-2024 рр., зокрема, за рахунок зростання частки газової генерації, на 10% - до 7,37 млрд куб. м. За його підрахунками, водночас українські ПСГ зможуть надати доступ до 7,79 млрд куб. м газу, у зв'язку з чим Україна може вийти з опалювального сезону майже з порожніми ПСГ.