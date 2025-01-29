Інтерфакс-Україна
Економіка
12:22 29.01.2025

Рівень наповнення ПСГ газом наближається до позначки 10% і потребує екстреного імпорту – ексголова ОГТСУ

3 хв читати
Рівень наповнення ПСГ газом наближається до позначки 10% і потребує екстреного імпорту – ексголова ОГТСУ

Українські підземні сховища газу (ПСГ) поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проектна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, повідомив в Facebook ексголова ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Це означитиме, що ми не зможемо задовільнити попит за рахунок видобутку та ПСГ, і потрібно буде екстрено імпортувати газ", - написав він у середу.

Як зазначив Макогон, наразі середнє споживання газу в країні становить 110 млн куб. м на добу. При цьому 52 млн куб. м на добу дає видобуток, решту 58 млн куб. м має надати ПСГ та/або імпорт.

"Але якщо будуть морози, то споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, а сховища вже не зможуть у проектних режимах видати 90-100 млн куб. м. Тому буде потрібен імпорт і в значних обсягах і за будь-яку ціну", - додав ексголова.

За його інформацією, починаючи з лютого, НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт газу. При цьому компанія влітку 2024 року могла купувати газ для імпорту по $300-350 за 1 тис. куб. м, а зараз купуватиме приблизно по $500-550 за 1 тис. куб. м.

"При цьому "Нафтогаз" витратив більш як 13 млрд грн на закупівлю газу у приватних видобувників, від чого газу в ПСГ більше не стало, а просто змінився власник. А на ці кошти влітку можна було купити 800-900 млн куб. м імпортного газу", - підкреслив ексголова.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Нафтогазі України", компанія не коментує ситуацію з можливою купівлею імпортного газу з міркувань безпеки.

За інформацією ексміністерки енергетики Ольги Буславець, станом на 24 січня загальний рівень запасів природного газу в українських ПСГ становив 8,5 млрд куб. м, включно 4,7 млрд куб. м так званого "буферного газу", що нижче минулого року на 24% (з урахуванням 0,08 млрд куб. м газу нерезидентів.

Як повідомлялося, у своїй публікації у фейсбуці 31 грудня ексміністерка оцінила рівень запасів газу в ПСГ на кінець 2024 року таким, що не є критичним для проходження ОЗП у зв'язку зі зниженням споживання. Водночас вона зазначила, що ризики нових ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах і додатковий попит "Gas for Power" потребують додаткової страховки у вигляді імпорту.

Своєю чергою Макогон у грудні 2024 року заявив, що вважає за доцільне для "Нафтогазу України" почати із січня 2025 року здійснювати імпорт природного газу для запобігання додатковому спрацьовуванню газосховищ до кінця зимових місяців.

Він спрогнозував можливе збільшення споживання газу в разі морозної погоди поточної зими порівняно з опалювальним сезоном 2023-2024 рр., зокрема, за рахунок зростання частки газової генерації, на 10% - до 7,37 млрд куб. м. За його підрахунками, водночас українські ПСГ зможуть надати доступ до 7,79 млрд куб. м газу, у зв'язку з чим Україна може вийти з опалювального сезону майже з порожніми ПСГ.

Теги: #псг #рівень #макогон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 21.04.2025
"Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу в ПСГ – "Нафтогаз"

"Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу в ПСГ – "Нафтогаз"

11:46 20.04.2025
Україна завершила сезон відбору газу з ПСГ

Україна завершила сезон відбору газу з ПСГ

12:02 12.04.2025
Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

14:35 26.03.2025
ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для "Нафтогазу" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони

ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для "Нафтогазу" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони

16:24 22.03.2025
Запаси газу в ПСГ становлять 5,7 млрд куб. м, що нижче минулорічного показника на 31%, – ексміністерка енергетики

Запаси газу в ПСГ становлять 5,7 млрд куб. м, що нижче минулорічного показника на 31%, – ексміністерка енергетики

09:44 20.01.2025
Запаси газу в українських ПСГ скоротилися з кінця 2024 р. на 8,2%, до 8,9 млрд куб. м - ексміністерка енергетики

Запаси газу в українських ПСГ скоротилися з кінця 2024 р. на 8,2%, до 8,9 млрд куб. м - ексміністерка енергетики

15:12 03.11.2024
Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ

13:48 12.08.2024
"Нафтогаз" працює над додатковим захистом ПСГ України

"Нафтогаз" працює над додатковим захистом ПСГ України

19:10 20.07.2024
Міноборони затвердило чотири рівні домедичної допомоги для військовослужбовців

Міноборони затвердило чотири рівні домедичної допомоги для військовослужбовців

16:00 15.07.2024
Зеленський: Сусіди могли б своїми ППО допомогти Україні захистити ПСГ на заході країни, це в їхніх інтересах

Зеленський: Сусіди могли б своїми ППО допомогти Україні захистити ПСГ на заході країни, це в їхніх інтересах

ВАЖЛИВЕ

Україна дійсно показала себе сталою економікою - генсек ОЕСР

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Мінфін понизив ставку річних доларових ОВДП до 4,17-4,25% річних

НБУ визнав ділову репутацію 5-го президента та мажорітарія МІБ Порошенка небездоганною через санкції – реліз

ОСТАННЄ

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна дійсно показала себе сталою економікою - генсек ОЕСР

"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

Шмигаль заявляє про плани подати заявку на членство ОЕСР на початку першого кварталу 2026р

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Клієнти ГК "Нафтогаз України" обслуговуватимуться в 111 ЦНАПах і "Дія.Центрах"

Через негоду знеструмлені 11 населених пунктів у двох областях

ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

Одеса до початку зими підключить ще 10 МВт потужності для критичної інфраструктури – заступниця мера

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА