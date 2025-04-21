"Укртрансгаз" розпочав сезон закачування газу в ПСГ – "Нафтогаз"

Оператор газосховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав новий сезон закачування природного газу у підземні сховища (ПСГ), повідомила група "Нафтогаз" у понеділок.

"Ми завершили найважчий сезон відбору газу з моменту повномасштабного вторгнення. І пройшли його впевнено. Це результат злагодженої роботи "Укртрансгазу" та всієї групи. Тепер рухаємося далі й готуємося до наступної зими", – зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Як проінформували у компанії, сезон відбору 2024/2025 років тривав 167 днів. Наразі на окремих сховищах ще тривають регламентні роботи, але більшість ПСГ вже закачують газ. Сезон відбору був непростим через масовані обстріли, втрату частини видобутку та припинення транзиту російського газу. Попри це, українські газосховища працювали та працюють стабільно й без перебоїв.

Наразі "Укртрансгаз" продовжує роботу у штатному режимі. "Нафтогаз" вже працює над підготовкою до ОЗП 2025/2026. Зокрема, група накопичує аварійне обладнання, працює з міжнародними партнерами та розширює напрями імпорту.

Як повідомлялося з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE), Україна з 17 квітня перейшла від відбору газу з ПСГ до його закачування. Згідно з ними, сезон відбору цього разу тривав з 1 листопада, коли в ПСГ було 87,037 TВт-г (8,315 млрд куб. м), та завершився 16 квітня на рівні 7,062 TВт-г (0,675 млрд куб. м) – найнижчому за всю історію роботи.

GIE вказує, що цього року Україна вийшла із опалювального сезону з запасами на рівні 2,22% від максимального обсягу ПСГ, тоді як торік сезон відбору завершився 30 березня із запасами 11,12 TВт-г (3,388 млрд куб. м), або 11,12% від обсягу ПСГ.

Як вважає екскерівник Оператора ГТС України (ОГТСУ) Сергій Макогон, Україні, зважаючи на обсяги власного видобутку, потрібно імпортувати до початку опалювального сезону 1 листопада 2025 року 5,5-6,3 млрд куб. м газу, що буде вимагати приблизно $2,5-3 млрд. За його оцінками, до початку наступного опалювального сезону необхідно мати у ПСГ мінімум 9 млрд куб. м запасів (без буферного газу), бо досвід цього року показав, що починати сезон із меншими запасами вкрай ризиковано.

Своєю чергою член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Як стверджує Макогон, гарантовані можливості по імпорту газу складають приблизно 50 млн куб. м на добу, тому щоб імпортувати 4,6 млрд куб. м газу потрібно три місяці, а 5,6-6,3 млрд - 4 місяці, і це в умовах 100% завантаження, чого комерційно складно досягти.

Таким чином він вважає, що для того, щоб встигнути імпортувати необхідні обсяги до 1 листопада, потрібно починати імпорт суттєвих обсягів газу вже з травня.