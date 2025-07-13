Інтерфакс-Україна
Події
06:23 13.07.2025

Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів

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За результатами засідання Міжурядової комісії з економічного співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою, сторони погодили розширення співпраці у сфері енергетики, зокрема щодо зберігання газу.

"Обговорили можливості постачання азербайджанського газу до України в межах європейської стратегії диверсифікації енергопостачання. Ми відкриті до нових форматів співпраці в газовій сфері. Зокрема, Україна пропонує свої ПСГ для міжнародного зберігання газу. Наші підземні сховища газу — найбільші в Європі і доступні для іноземних компаній за режимом "митного складу" без податків і зборів", — повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в дописі, оприлюдненому у Фейсбук.

За словами міністра, під час зустрічі з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим також підписано Протокол засідання міжурядової комісії та дорожню карту подальших спільних дій.

"Українсько-азербайджанська міжурядова комісія — важливий механізм для посилення практичної співпраці в ключових сферах, зокрема енергетиці. Адже Азербайджан — один із ключових постачальників енергетичних ресурсів до Європи, і Україна бачить великий потенціал для розширення співпраці у сферах видобутку, зберігання природного газу та транспортування", — зазначив Галущенко.

Окремо міністр подякував азербайджанській стороні за гуманітарну допомогу енергетичному сектору України.

"Загальний обсяг підтримки з боку Азербайджану становить близько $42 млн. Кожний внесок партнерів допомагає Україні забезпечити підготовку до стабільного проходження опалювального сезону", — додав він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1Ak1CqAs6e/?mibextid=wwXIfr

Теги: #азербайджан #псг #співпраця

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