15:27 23.10.2025

Україна почала відбирати газ із ПСГ

Україна 22 жовтня зупинила закачку природного газу в підземні сховища (ПСГ) й почала відбирати газ, про що свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України станом на середу 22 жовтня перевищував 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Як повідомлялося, Україна на два тижні раніше досягла цільового рівня запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на рівні 13,2 млрд куб. м (включно з 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання (технологічного газу) та з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях), який планувався урядом на 1 листопада цього року.

За даними ексміністерки енергетики Ольги Буславець, зниження видобутку газу та зростання його споживання включно з частковим включенням опалення об’єктів соціальної сфери призвели до зменшення темпів закачування газу в ПСГ на кінець минулого тижня до 10 млн куб. м/добу.

