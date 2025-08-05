Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:45 05.08.2025

"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

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"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/05

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" ініціюють відновлення конкурсного відбору на посади у системі прокуратури, який був скасований внаслідок ухвалення законопроєкту 12414, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Як пояснила на брифінгу  голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), кадрові конкурси у прокуратурі були одним з євроінтеграційних зобов’язань України, яке вже було зараховане. Тому треба негайно повернути цю норму у правове поле України. 

"Законом 12414 влада не лише позбавила незалежності НАБУ і САП. Одночасно тим же законом було знищено проведення конкурсного відбору прокурорів. Також цим законом було запропоновано і введено в дію, що прокурорів можуть де-факто свавільно звільняти через реорганізацію тих чи інших підрозділів прокуратури", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.

"Коли президентом було подано законопроєкт 13533, який нібито повністю повертав статус-кво, насправді залишилися серйозні лакуни, які необхідно і далі виправляти. І одна з тих лакун якраз стосується відбору на конкурсній основі до прокуратури. Вона не увійшла у законопроєкт президента Зеленського", – сказала депутатка.

"Ми цей законопроєкт подамо до кінця сьогоднішнього дня. Я вдячна колегам з "Європейської Солідарності", які підписали законопроєкт, і також колегам з інших фракцій, які долучаються зараз. Запрошую, хто ще не встиг це зробити, до 18-ої години сьогодні", – сказала вона.

"Цей законопроєкт буде виконувати функцію виправлення ще однієї так званої "помилки", а саме повертатиме конкурси для прокурорів і не даватиме свавільно звільняти прокурорів під виглядом змін у штатному розписі. Ця норма, яка була запроваджена законом 12414, повернула нас у часи Януковича. Тобто на сьогодні діють правила в Генеральній прокуратурі щодо відбору прокурорів і щодо їх звільнення такі, як існували в Україні до 2014 року", – констатує Климпуш-Цинцадзе.

"Це була одна з тих норм, яку Європейський Союз нам вже зарахував як виконану, що тільки на конкурсній основі можуть відбиратися прокурори. Але на сьогодні вона знищена, і ми намагаємося її повернути в наше правове поле", – зауважила народна депутатка.

Вона нагадала, що Європейська Комісія і європейські партнери України дуже гостро відреагували на ухвалення закону 12414.

"Всі ці речі говорять про те, що зараз дуже ретельно, дуже прискіпливо європейські колеги будуть дивитися на подальші кроки української влади. Це стосуватиметься, по-перше, всього того, що повинно бути відновлено, окрім самої незалежності НАБУ і САП. Ми бачили заяву Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка сказала, що це дуже важливо, але одночасно це далеко ще не все, і вони будуть уважно спостерігати за тим, як Україна рухається з точки зору судової реформи, з точки зору забезпечення верховенства права і подальшої реалізації антикорупційної стратегії", – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #відбір #прокуратура #климпуш_цинцадзе #конкурси #євросолідарність

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