Зеленська обговорила з директором з питань освіти ОЕСР результати дослідження "Індексу майбутнього"

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Андреасом Шляйхером – директором з питань освіти та навичок в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), керівником програми міжнародного оцінювання учнів PISA в Києві, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вона подякувала за участь у наглядовій раді "Індексу майбутнього" та його експертну підтримку. Це комплексне дослідження добробуту дітей в Україні, яке ініціювала Фундація Олени Зеленської.

Відзначається, що у 2024 році було проведено пілотне дослідження за дев’ятьма параметрами: освіта, здоров’я, безпека, матеріальне забезпечення, ментальне здоров’я, соціальні навички, ризикована поведінка, стосунки з родиною та друзями, система інституційного догляду.

"У результаті "Індекс майбутнього" в Україні становив 0,64 за шкалою від нуля до одного, де більше значення вказує на кращу ситуацію. Найслабшими ланками виявилися сфера освіти, здоров’я та інституційний догляд", – зазначила Зеленська.

Як підкреслюється, експертиза, рекомендації та гіпотези Шляйхера стали цінним орієнтиром у підготовці цьогорічного дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та бачення розвитку підлітків в Україні". Під час особистої зустрічі в Києві команда Фундації подякувала Шляйхеру за підтримку та поділилася першими напрацюваннями. Для нового дослідження було опитано понад 5 тис. підлітків і стільки ж батьків та опікунів.

"Скажу лише, що майже кожен п’ятий підліток в Україні ще не задумувався, ким хоче бути в майбутньому. Тобто саме час для того, щоб допомогти дітям спланувати їхнє завтра", – зазначила Зеленська.

Вона також передала Шляйхеру запрошення на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться восени в Києві та буде присвячений освіті.

"Не перестану вам дякувати за те, що стали учасником першого саміту у 2021 році. Тоді я тільки починала роботу над цією ініціативою. То був перший і поки єдиний саміт, який ми встигли провести в мирний час", – сказала вона.