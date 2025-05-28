Інтерфакс-Україна
Події
11:46 28.05.2025

Державна мова не може бути предметом спекуляцій та компромісів під час переговорів з РФ - мовний омбудсмен

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Державна мова не може бути предметом спекуляцій та компромісів під час переговорів з РФ - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що державна мова не може бути предметом спекуляцій та політичних компромісів під час проведення переговорів із РФ щодо припинення війни.

"Будь-які розмови про так зване пригнічення російськомовного населення не відповідають дійсності. Мовне питання неодноразово ставало інструментом російської пропаганди, починаючи з 2014 року. Останні заяви свідчать про те, що Кремль не полишає спроб виправдати збройну агресію псевдотурботою про "російськомовних", намагаючись поставити під сумнів суверенне право України на реалізацію власної мовної політики", - цитує Кременя пресслужба за результатами презентації результатів проєкту "Право на освіту у контексту окупованого Криму".

Також омбудсмен висловив глибоку стурбованість активізацією чергових спроб офіційних представників РФ використати мовне питання як елемент тиску на перемовинах.

У зв’язку з цим уповноважений підкреслив, що "питання державної мови є одним із ключових елементів української національної безпеки, і жодним чином не може бути предметом обговорення на жодних перемовинах", зокрема у контексті досягнення справедливого миру.

"Це - червона лінія, яка ніколи не буде предметом жодних торгів чи поступок. Це - основа української державності, гарантія єдності, суверенітету і культурної ідентичності народу. Поступки в мовному питанні - це прямий удар по фундаменту української незалежності, її конституційному статусу, що загрожує національним інтересам. Ми не можемо собі дозволити ставити питання української мови, української освіти на всій території України як один з елементів компромісів, якій хоче країна-агресор нав’язати міжнародному співтовариству", - зазначив Кремінь.

З огляду на це уповноважений наголосив, що переговорна група, яка представляє Україну на консультаціях щодо досягнення справедливого миру, повинна чітко декларувати, що статус української мови як державної є виключно внутрішнім питанням України і взагалі не може розглядатись на перемовинах.

В свою чергу, російські ЗМІ повідомляють, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною РФ буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.

"На цих переговорах, 16 травня в Стамбулі, ми наполягали на скасуванні цих дискримінаційних законів, продовжуватимемо це робити на наступному раунді прямих переговорів, про який ми оголосимо найближчим часом", - заявив він.

Теги: #переговори #державна_мова #кремінь

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