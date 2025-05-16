Інтерфакс-Україна
Події
06:44 16.05.2025

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні – ВМС

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У Чорному та Азовському морі станом на ранок п'ятниці ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-Морські сили Збройних сил України.

Так, станом на 06:00 п'ятниці в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13625

Теги: #кораблі #море #рф

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