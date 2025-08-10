В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Одеській області під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків, повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Попередньо встановлено, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються. Події сталися сьогодні, 10 серпня, вдень у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району", - йдеться в повідомленні поліції.

На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

Зі свого боку, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що "один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці". Усі вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах, наголосив Кіпер.

Він нагадав, що в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.

"Вкотре закликаю: відпочивайте лише там, де це офіційно дозволено. Ігнорування правил безпеки — це пряма загроза життю та здоров’ю, яка може закінчитися непоправною втратою", - закликав очільник ОВА.