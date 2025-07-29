Інтерфакс-Україна
Події
10:15 29.07.2025

ГУР оприлюднило кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі

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ГУР оприлюднило кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі

Головне управління розвідки Міноборони України публічно презентувало кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі спецпризначенцями ГУР.

"Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі", - йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Повідомлення супроводжується відео з ексклюзивним кадрами бойової роботи розвідників.

Теги: #fpv_дрони #море #гур_мо

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