ГУР оприлюднило кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі

Головне управління розвідки Міноборони України публічно презентувало кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі спецпризначенцями ГУР.

"Під час рейду біля узбережжя Криму 11 вересня 2024 року бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі", - йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі. Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Повідомлення супроводжується відео з ексклюзивним кадрами бойової роботи розвідників.