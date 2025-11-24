ЗСУ отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence, майже третина — на оптоволокні

Військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence, майже третина — на оптоволокні, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони, бюрократія — виключена. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони України.

Як повідомлялося з посиланням на Міноборони, маркетплейсом вже користуються 180 бригад ЗСУ. Нещодавно до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence долучилися 1-й корпус "Азов" та 2-й корпус "Хартія" Національної гвардії України.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель. Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину - від підписання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.