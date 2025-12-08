Інтерфакс-Україна
17:44 08.12.2025

На DOT-Chain Defence з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА у 1-му кварталі 2026р - очільник АОЗ

На маркетплейсі DOT-Chain Defence у першому кварталі 2026 року з'явиться "конструктор дронів" для налаштувати конфігурації БпЛА під потреби конкретного замовника, повідомив директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов.

"Станом на зараз ми маємо в маркетплейсі майже 300 моделей засобів БпЛА та РЕБ. Маємо 90 виробників. За чотири місяці від пілоту, в якому взяло участь всього 12 бригад, ми зросли до 184 бригад та 2 корпусів Нацгвардії", - сказав Жумаділов на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

Він наголосив, що всі вироби, які розміщені на маркетплейсі, є якісними і кодифікованими.

"Ми працюємо над тим, щоб вже незабаром, плануємо на перший квартал 2026 року, реалізувати "конструктор дронів". Дрони часто, з одного боку є цілісним виробом, з іншого боку - є набором певних компонентів, які є або взаємозамінними або такими, що можуть збільшуватися чи зменшуватися, змінювати свої параметри з огляду на запит військового", - розповів очільник АОЗ.

Він уточнив, що при замовлені військові зможуть налаштувати конфігурацію БпЛА за принципом конструктора, зокрема з можливістю вибору камери, частоти і висоти польоту.

Міністерство оборони України у липні 2025 року запустило пілотний проєкт цифрового маркетплейсу для військових закупівель — DOT-Chain Defence. Це платформа, яка дозволяє підрозділам напряму замовляти необхідне озброєння (спочатку дронів, засобів РЕБ та роботизованих систем), а Агенція оборонних закупівель займається бюрократичними питаннями та оплатами. Метою проєкту є прискорення постачання озброєння на фронт, скоротивши час з місяців до лічених днів. Вже у жовтні доступ до платформи отримали 130 бригад ЗСУ.

За чотири місяці через DOT-Chain Defence до війська було поставлено понад 144 тис. дронів та іншої техніки на 6,19 млрд грн.

