Події
17:31 04.12.2025

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence
Міністерство оборони України спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення бригадами Збройних сил України дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence, загалом від запуску маркетплейсу Міноборони направило на ці закупівлі майже 6,3 млрд грн., повідомила пресслужба міністерства на сайті у четвер.

"Формат маркетплейсу передбачає, що саме бригади за виділені кошти самостійно обирають необхідні їм дрони та іншу техніку, а весь супровід – від укладання контрактів до оплати – бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - зазначається у повідомленні.

За даними Міноборони, середній термін доставки FPV-дронів через DOT-Chain Defence з моменту замовлення до отримання бригадою становить 10 днів.

"У найближчі місяці Агенція оборонних закупівель планує також запустити функцію конструктора дронів у DOT-Chain Defence. Він дозволить військовим самостійно обрати конфігурацію безпілотників під конкретні бойові задачі, комбінуючи відповідні складові – тип камери, частоти, висота польоту тощо. Наразі команда завершила перший етап розробки з адаптацією існуючого функціоналу та працює над його інтеграцією в IT-систему", - повідомили в Міноборони.

Міністерство оборони України у липні 2025 року запустило пілотний проєкт цифрового маркетплейсу для військових закупівель — DOT-Chain Defence. Це платформа, яка дозволяє підрозділам напряму замовляти необхідне озброєння (спочатку дронів, засобів РЕБ та роботизованих систем), а Агенція оборонних закупівель займається бюрократичними питаннями та оплатами. Метою проєкту є прискорення постачання озброєння на фронт, скоротивши час з місяців до лічених днів. Вже у жовтні доступ до платформи отримали 130 бригад ЗСУ.

