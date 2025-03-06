Події

11:32 06.03.2025

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

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Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Міністерство оборони України 6 березня призначило Арсена Жумаділова на посаду директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

“Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах”, - повідомляє пресслужба АОЗ.

Зазначається, що перед АОЗ стоїть завдання “зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою”.

Як наголосив Жумаділов у Facebook, “АОЗ має працювати ефективніше, дуже високі очікування від усіх залучених у сферу оборони”. За його словами, “зміни об’єктивно назріли і, можливо, перезріли”.

“Далі зволікати в нас у всіх немає часу. Попереду багато роботи”, - додав він.

Державний оператор тилу (ДОТ) повідомив у Facebook, що від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора ДОТ, і до обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. 

“Це рішення було підтримано наглядовою радою”, - сказано в повідомленні.

Созанський є частиною команди з моменту створення ДOT. Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє наші цінності.

Теги: #жумаділов #дот #аоз

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