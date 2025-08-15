Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) розширила перелік безпілотників, доступних для замовлення військовими у пілотній версії маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Тепер окрім FPV-дронів, через ІТ-систему можна замовити й дрони-бомбардувальники, повідомляє пресслужба агенції.

"Додавання саме цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та безпосередньо запитами від військових. Бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали такі БпЛА. Це перші поставки цього типу дронів саме через ІТ-систему - термін доставки на фронт від моменту замовлення склав 13 днів", - вказується у повідомленні.

Наразі у маркетплейсі доступні 138 типів дронів від 15 виробників.

"Додавання бомберів до DOT-Chain Defence - це прямий результат запиту від військових. Система створена таким чином, щоб швидко інтегрувати нові позиції і так само швидко доставляти їх на фронт. Ми плануємо розширювати перелік безпілотників у маркетплейсі, щоб підрозділи отримували саме те, що їм потрібно, і саме тоді, коли це критично важливо.", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Окрім швидкого постачання, ще однією важливою перевагою системи є те, що саме військові обирають потрібні їм засоби. Завдяки цьому вони можуть оперативно отримувати ті дрони, які демонструють найбільшу ефективність на їхній ділянці фронту.