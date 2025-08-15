Інтерфакс-Україна
Події
12:27 15.08.2025

Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

1 хв читати
Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) розширила перелік безпілотників, доступних для замовлення військовими у пілотній версії маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence. Тепер окрім FPV-дронів, через ІТ-систему можна замовити й дрони-бомбардувальники, повідомляє пресслужба агенції.

"Додавання саме цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та безпосередньо запитами від військових. Бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали такі БпЛА. Це перші поставки цього типу дронів саме через ІТ-систему - термін доставки на фронт від моменту замовлення склав 13 днів", - вказується у повідомленні.

Наразі у маркетплейсі доступні 138 типів дронів від 15 виробників.

"Додавання бомберів до DOT-Chain Defence - це прямий результат запиту від військових. Система створена таким чином, щоб швидко інтегрувати нові позиції і так само швидко доставляти їх на фронт. Ми плануємо розширювати перелік безпілотників у маркетплейсі, щоб підрозділи отримували саме те, що їм потрібно, і саме тоді, коли це критично важливо.", - зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Окрім швидкого постачання, ще однією важливою перевагою системи є те, що саме військові обирають потрібні їм засоби. Завдяки цьому вони можуть оперативно отримувати ті дрони, які демонструють найбільшу ефективність на їхній ділянці фронту.

Теги: #dot_chain_defence #аоз #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 15.08.2025
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

15:52 13.08.2025
ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

15:16 12.08.2025
Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

13:50 05.08.2025
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

01:54 04.08.2025
Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

18:22 01.08.2025
АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

12:40 01.08.2025
Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які причетні до вбивства мирних жителів Бучі – генпрокурор

Повідомлено про підозру двом військовим РФ, які причетні до вбивства мирних жителів Бучі – генпрокурор

09:49 01.08.2025
Комітет Сенату США підтримав виділення $1 млрд для України у проєкті оборонного бюджету - ЗМІ

Комітет Сенату США підтримав виділення $1 млрд для України у проєкті оборонного бюджету - ЗМІ

14:08 31.07.2025
АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

22:07 29.07.2025
Понад 412 млн грн виділила Київська ОВА на допомогу військовим, а також інвестує в навчання цивільних - Калашник

Понад 412 млн грн виділила Київська ОВА на допомогу військовим, а також інвестує в навчання цивільних - Калашник

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

Невелике потепління очікується в Україні на вихідні, в неділю в багатьох областях дощі, місцями з градом

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

Затриманий у Польщі за плюндрування пам’ятників неповнолітній українець взятий під варту на три місяці – МЗС України

АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

Частка українців в Польщі сягнула 27 на тисячу поляків – рекрутингова компанія

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

Ухвалена примусова евакуація родин з дітьми з Одноробівки Харківської області - Синєгубов

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА