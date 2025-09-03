Інтерфакс-Україна
Події
12:27 03.09.2025

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни

1 хв читати
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни
Фото: Міноборони України

"Державний оператор тилу" Міноборони України оголосив закупівлю наборів засобів особистої гігієни для поранених військовослужбовців у межах ініціативи "Пакунок пораненого", повідомляє пресслужба міністерства.

"Ініціатива спрямована на забезпечення захисників найнеобхіднішим у медичних закладах під час лікування. Оголошено три закупівлі. Очікувана вартість сукупно становить понад 37 млн грн. Планується окремо закупити набори для чоловіків (48 000 наборів) і окремо для жінок (2 000 наборів)", - вказується у повідомленні.

Як зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан, вже до кінця цього року військові отримають перші набори засобів особистої гігієни.

"Розділення комплектів на чоловічі та жіночі дозволяє врахувати індивідуальні потреби пацієнтів у медзакладах. Наразі ми закуповуємо те, що справді потрібне в перші дні після поранення", – наголосив він.

Постачання здійснюватиметься до лікувальних закладів різних регіонів, що надають допомогу військовослужбовцям. Відвантаження перших партій заплановано на IV квартал 2025 року.

Наприкінці червня ДОТ уже закупив першу складову пакунку – адаптивний одяг для військових усіх Сил оборони. Зараз наступний компонент – гігієнічні набори, що надходитимуть до військовослужбовців Збройних сил України через медичні заклади.

Теги: #дот #пакунок_пораненого

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 27.06.2025
Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

14:27 04.06.2025
ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя

ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя

15:35 28.05.2025
Кисилевський поскаржиться прем'єру та правоохоронцям щодо наміру ДОТ закупити імпортну форму для ЗСУ

Кисилевський поскаржиться прем'єру та правоохоронцям щодо наміру ДОТ закупити імпортну форму для ЗСУ

12:44 16.05.2025
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

13:10 02.05.2025
Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

Створення єдиної інституції для оборонних закупівель – вимога НАТО, відтермінована до кінця війни, - Жумаділов

19:47 01.05.2025
Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

18:29 17.04.2025
В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

В Армія+ з’явився навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

15:32 08.04.2025
ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

ДОТ у І кв.-2025 оштрафував постачальників продуктів харчування більш як на 6 млн грн за фальсифікації

11:10 08.04.2025
ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

ДОТ заощадив понад 16,3 млрд грн у 2024 році – Міноборони

17:22 04.04.2025
ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

ДОТ за час існування зекономив 15% на закупівлях ПММ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Данії

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Зеленський повідомив, що сьогодні буде у Данії та ввечері – у Парижі

Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

ОСТАННЄ

В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті країни

Гілі побачив будівлю Британської Ради у Києві, що зазнала пошкоджень від російських ударів

Зеленський прибув до Данії

Посадку літака президента Литви було ускладнено через "рекламний дрон"

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Необхідно зважати, як впливатиме на плани НАТО участь у гарантіях безпеки для України - Рютте

Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

У Козачій Лопані внаслідок атаки ворожого дрона загинув мирний мешканець

Бронювання 100% співробітників критичних підприємств на прифронтових територіях стало доступним у "Дії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА