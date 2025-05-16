ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

Фото: Міноборони України

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) оголосила закупівлю харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року.

"Очікувана вартість продуктів – 22,5 млрд грн. Міноборони забезпечило виділення необхідного фінансового ресурсу для завчасного оголошення закупівель в системі Prozorro. Це дасть можливість організувати якісні послуги харчування у військах протягом другого півріччя цього року", – наводяться в повідомленні на сайті відомства слова директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського.

Закупівлі оголошено на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачено посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів – продукцій, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців. Тепер ця категорія не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами.

"Ці зміни стали результатом системного аналізу результатів початку 2025 року, протягом якого ДОТ забезпечив стабільне виконання контрактів", - зазначається в повідомленні Міноборони.

Згідно з повідомленням, станом на середину травня відвантажено понад 160 млн кг продукції, доставлено понад 103 млн л питної води, здійснено близько 20 тис. рейсів автотранспорту, опрацьовано понад 30 тис. заявок від військових частин.