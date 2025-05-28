Кисилевський поскаржиться прем'єру та правоохоронцям щодо наміру ДОТ закупити імпортну форму для ЗСУ

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський готує звернення до міністра оборони Устема Умєрова та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо офіційного пошуку Державним оператором тилу (ДОТ) способів закупівлі імпортної форми та речового майна для армії.

"Державний оператор тилу офіційно шукає способи закупити імпортну форму для армії та інше речове майно замість української (…) Це не просто зрада. Це дуже схоже на державну зраду", - написав він у Facebook, додавши скрін офіційного запиту ДОТ на його сайті на отримання відповідної комерційної пропозиції.

Кисилевський повідомив також про намір звернутися і до правоохоронних органів стосовно дослідження таких дій на предмет умисного нанесення шкоди державі.

"Схоже, що працівники цієї організації (ДОТ – ІФ-У) вже настільки знахабніли, що офіційно шукають собі корупційного заробітку на посередниках, які везуть із Туреччини, В’єтнаму, Бангладеш чи ще бозна-звідки", - обурюється нардеп.

Він зазначив, що неодноразово пояснював керівникам ДОТ, що при купівлі українського товару до 40% його вартості йде в український бюджет, з якого фінансується армія та зарплата держчиновників.

"А при купівлі імпортного товару – ви крадете кошти у військових? Значить, ви збираєтеся вкрасти свідомо. Гроші в армії, роботу в українських громадян", - резюмує Кисилевський.

Нардеп повідомив, що комітет ВР з питань економічного розвитку запросить представників ДОТ на засідання для пояснень щодо наміру здійснити закупівлю військової форми та речового забезпечення виключно іноземних виробників.

Зі свого боку власник "ТК Груп" Олександр Соколовській в пості у Facebook висловив здивування такими діями ДОТ, який ще торік переконався, що демпінгова ціна пропозиції від імпортерів - це потім здебільшого або невідповідна якість, або зрив контрактів, а також судові тяжби з такими постачальниками.

"Все ж таки думаю, що з цим листом не все так просто, і далі щось буде… Але якщо відповідь буде, що багато останніх травневих торгів не відбулися, бо ніхто на них з вітчизняних виробників не подався, то що вас так здивувало, якщо в цих торгах ви чомусь поставили очікувану вартість на 13-27% нижче, ніж минулого року, в якому ми і так працювали на межі рентабельності?", - зазначив він.

Крім того, він підкреслює, що ніхто не заважав імпортерам, до яких адресований цей запит, вийти на ці відкриті в Prozorro торги і "порадувати ДОТ економією бюджету".

"Тому незважаючи на те, що багато фабрик зараз без роботи, ніхто з реальних виробничників не буде підписувати контракти з цінами, нижчими за собівартість", - підкреслив власник "ТК Груп".

Він нагадав, що українські виробники працюють в нерівних умовах з виробниками Китаю, В'єтнаму чи Турції, "до яких не летять ракети та шахеди, їхні працівники не сидять в бомбосховищах, їхні співробітники приходять на роботу виспаними, а ще вони не витрачаються на генератори, не донатять своїм захисникам…"

"Хоча може це все натяк, що нема вам тут, хлопці, чого робити, переносьте виробництво за межі України, і буде вам щастя? Але до чого тоді всі ці державні програми "Зроблено в Україні", #купуйукраїнське та інші?" - ставить питання Соколовський.