Події
15:03 03.09.2025

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський
Львівський завод "Електронмаш", що входить до складу концерну "Електрон", представив нову модель електробуса "Електрон Е181", головною особливістю якої стала компактна довжина 10,2 м, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Головна особливість моделі - компактна довжина 10,2 метра. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, одне місце для пасажира на візку", - написав він у Facebook у середу.

Кисилевський додав, що одного заряду батареї вистачає на 300-350 км, заряджання батареї - до 5 годин. Електробус може працювати в режимі рекуперації, тобто при гальмуванні відбувається часткове повернення електроенергії в акумуляторні батареї.

За даними нардепа, рівень локалізації нової моделі - понад 40%.

"Реалізувати цей інноваційний проект вдалося завдяки політиці "Зроблено в Україні". Вимога локалізації при публічних закупівлях, запроваджена у 2022 році, дала можливість концерну "Електрон" впевненіше інвестувати в R&D та запуск виробництва", - йдеться в повідомленні.

Кисилевський зазначив, що як результат, роботу отримали не тільки підприємства концерну у Львові, а й понад 250 українських постачальників вузлів та запчастин, а це тисячі додаткових робочих місць.

Як повідомлялось, у січні 2025 року стало відомо, що "ЕлектронМаш" по результатах закупівлі в рамках програми "Міський громадський транспорт ІІ", яка фінансується Європейським інвестиційним банком, поставить до Ужгорода 9 низькопідлогових 10-метрових електробусів, а також зарядні станції та запчастини на EUR3,9 млн.

Згідно з умовами тендеру, першу партію електробусів мають поставити не пізніше ніж через 10 місяців із дати отримання постачальником авансового платежу, а загалом контракт розрахований на 18 місяців.

Концерн "Електрон" 2015 року розробив та представив перший електробус Електрон Е191 довжиною 12 м, розрахований на перевезення до 100 пасажирів. Його за 9 млн грн купив Львів і експлуатує в місті.

Максимальна швидкість електробуса 70 км / ч, пробіг без підзарядки батарей – більше 200 км.

