ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше закуповує бронежилети з базовою модульною комплектацією, до якої додано спеціальний модуль – елемент позитивної плавучості, призначений для використання під час виконання завдань на воді, повідомляє пресслужба міністерства.

"Спеціальний модуль дозволяє у разі контакту з водою перетворити бронежилет на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, засобах індивідуального захисту та зі зброєю і повним боєкомплектом. Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами", - вказується в повідомленні на сайті оборонного відомства.

Бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання силами Військово-морських сил та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній та водній обстановці.

"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", - йдеться у повідомленні.