Інтерфакс-Україна
Події
17:50 14.10.2025

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

2 хв читати
ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, що передбачає збільшення площі захисту завдяки додатковим модульним елементам, повідомляє пресслужба міністерства.

"Розширення комплектації викликано зміною характеру уражень на фронті: понад 90% травм спричинені уламками та осколками. Саме тому у липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету – захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту та кращу адаптацію під різні бойові сценарії", - вказується в повідомленні.

За даними міністерства, нові елементи мають високий клас захисту – здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 г, що рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захист передпліччя та гомілки виконує функції захисту колін і ліктів, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку під час виконання бойових завдань.

Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів: фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом, чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом, чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон, камербанд та розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом.

Розширена комплектація 1–11, яку закуповує ДОТ, передбачає також вищезазначені додаткові елементи. Таким чином, такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії.

Виріб передбачено у камуфляжі ММ-14 ("піксель"), із жорстким бронеелементом типу 2, виготовленим із керамокомпозитних матеріалів.

Теги: #бронежилети #міноборони #модульні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 11.10.2025
Україна та Велика Британія мають намір розширити оборонне партнерство, зокрема у межах програми LYRA

Україна та Велика Британія мають намір розширити оборонне партнерство, зокрема у межах програми LYRA

10:18 11.10.2025
Кабмін призначив Анатолія Куцевола заступником міністра оборони з євроінтеграції

Кабмін призначив Анатолія Куцевола заступником міністра оборони з євроінтеграції

13:14 10.10.2025
У реєстрі Оберіг 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи, в Резерв+ тимчасово будуть недоступні послуги – Міноборони

У реєстрі Оберіг 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи, в Резерв+ тимчасово будуть недоступні послуги – Міноборони

17:29 09.10.2025
Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

Міністерства оборони України та Німеччини домовились про довгострокове партнерство у сфері цифровізації

21:33 08.10.2025
Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

Уряд спрямував 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

17:46 08.10.2025
В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

В Києві завершується форум оборонних індустрій DFNC: захід прийняв близько 2000 учасників із понад 20 країн світу

04:56 07.10.2025
Глава Міноборони Франції подав у відставку

Глава Міноборони Франції подав у відставку

21:02 06.10.2025
Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

19:37 06.10.2025
Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

17:11 04.10.2025
Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км у Покровському районі - Сирський

Глава Мінекономіки поставив завдання вирішити проблему з дефіцитом сировини для деревообробки

ОСТАННЄ

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

Труханов планує оскаржити позбавлення громадянства в суді

Кількість жертв через обстріли Херсону збільшилась до трьох – обладміністрація

Об'єкти теплопостачання на початок жовтня усунули понад 60% виявлених порушень – Держенергонагляд

Перший віцепрем’єр Федоров обговорив з міністром оборони Нідерландів ефективність "лінії дронів"

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Мінсоцполітики напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА