ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, що передбачає збільшення площі захисту завдяки додатковим модульним елементам, повідомляє пресслужба міністерства.

"Розширення комплектації викликано зміною характеру уражень на фронті: понад 90% травм спричинені уламками та осколками. Саме тому у липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило три додаткові елементи захисту до модульного бронежилету – захист передпліччя, гомілки та куприка. Це забезпечує ширшу площу захисту та кращу адаптацію під різні бойові сценарії", - вказується в повідомленні.

За даними міністерства, нові елементи мають високий клас захисту – здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 г, що рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захист передпліччя та гомілки виконує функції захисту колін і ліктів, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку під час виконання бойових завдань.

Повна комплектація бронежилета включає вісім елементів: фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом, чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом, чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон, камербанд та розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом.

Розширена комплектація 1–11, яку закуповує ДОТ, передбачає також вищезазначені додаткові елементи. Таким чином, такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії.

Виріб передбачено у камуфляжі ММ-14 ("піксель"), із жорстким бронеелементом типу 2, виготовленим із керамокомпозитних матеріалів.