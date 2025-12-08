Інші країни звертаються до України щодо розробки та тестування жіночих бронежилетів

Закордонні партнери звертаються до України з запитами розповісти та пояснити конструкції деяких розробок для особового складу, зокрема жіночих бронежилетів, повідомив старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони молодший лейтенант Максим Боровик.

"Більшість розробок засобів індивідуального захисту, які в нас сьогодні є на озброєнні в Збройних силах України, не мають аналогів наших закордонних партнерів. Я думаю, це не секрет, що звертаються із запитами пояснити, як працює той самий, наприклад, бронежилет жіночий і його конструкція, щодо його випробування та які відгуки від жінок", - розповів він під час брифінгу на тему "Забезпечення підрозділів Збройних сил України у 2026 році: закупівлі для війська" в агентстві "Укрінформ" у понеділок.

За словами Боровика, моделі жіночих бронежилетів затверджено ще в першій половині 2023-го року. Крім того, вже є виробники, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла, завдяки чому це захисне спорядження не заважає руху.

Він додав, що наразі ведеться постійна робота, щоб зменшити вагу засобів індивідуальних захистів, проте це вимагає балансування між стандартом захисту і легкістю самого спорядження.

"І основний момент, який забуває суспільство, - це ціна бронежилету. Якщо ми говоримо про іноземні аналоги, то вони коштують понад $2 тис. Але зараз ми маємо певне фінансування, в рамки якого ми маємо вкластися і закупити, а це вже зовсім інший підхід до розробки", - пояснив він.

В свою чергу начальник відділу постачання управління забезпечення майном та послугами Центрального управління речового забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Рябов запевнив, що командування вже спланувало на 2026 року закупівлю жіночих бронежилетів, проте відмовився надавати інформацію про їх кількість.

Щодо партнерів, які цікавляться жіночими бронежилетами, він додав, що деякі країни надають дослідні партії, щоб їх протестували в Україні і висловили свою думку.

"Тому жінки з бронежилетами, які зараз їм видають, загальновійськовими, але вже з жіночими будуть в 2026-му році", - пояснив він.