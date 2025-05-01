Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що він підписав у четвер наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ) яку очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

"До завершення воєнного стану ми готуємо ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — АОЗ та ДОТ. Наша мета — зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління і посилити швидкість забезпечення війська", - написав він у телеграм.

Умєров зазначив, що об'єднання планується з метою "масштабування розпочатих реформ".

"Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення", - зазначив міністр.

Він наголосив на тому, що з часу створення ДОТ він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain.